Galhardo decide, Inter bate Red Bull Bragantino e volta a vencer no Brasileirão

Depois de quatro jogos, o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Colorado venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada da competição.

Artilheiro da equipe gaúcha em 2020, Thiago Galhardo decidiu mais uma vez e foi o autor dos dois gols da partida.

Com o resultado, o Inter voltou para a vice-liderança do Brasileirão, com 25 pontos. O líder Atlético-MG está com 27 pontos, mas disputou um jogo a menos. O Bragantino, por outro lado, amarga a penúltima colocação, com 12 pontos.

As duas equipes retornam aos gramados neste domingo. O Internacional vai receber o Athletico-PR, enquanto o Red Bull Bragantino visita o Atlético-GO pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – O Internacional não teve dificuldades para superar a defesa do Red Bull Bragantino. Antes dos 10 minutos de partida, o Colorado já havia assustado os donos da casa duas vezes. Primeiro, William Pottker invadiu a área em velocidade e chutou cruzado, mas sem força. Depois, Thiago Galhardo arriscou um voleio e foi travado por Ligger.

A melhor chance do Bragantino no primeiro tempo foi com Bruno Tubarão, que aproveitou o cruzamento de Artur e cabeceou nas mãos de Marcelo Lomba. Todas as outras chances foram do Inter, que não demorou para abrir o placar com Galhardo, aos 16 minutos. Depois de um cruzamento na medida de Heitor, o atacante apareceu livre na pequena área e testou firme para superar o goleiro Júlio César.

O próprio Galhardo ampliou a vantagem visitante, novamente de cabeça. Aos 24 minutos, Edenílson teve liberdade para cruzar para o camisa 17, que estava sozinho na marca do pênalti e marcou seu 12º gol no Brasileirão.

No fim da primeira etapa, as duas equipes chegaram com perigo. Aos 41, Bruno Tubarão arriscou uma bicicleta de dentro da área, mas a bola passou por cima da meta colorada. Aos 45, foi a vez de Boschilia finalizar e tirar tinta da trave de Júlio César.

No segundo tempo, o Inter continuou superior ao Red Bull Bragantino, mas não chegou tantas vezes ao ataque. Patrick poderia ter ampliado aos 10 minutos, quando recebeu a bola dentro da área, mas finalizou muito mal.

Enquanto a equipe de Eduardo Coudet controlava o resultado, o Massa Bruta tentava diminuir o prejuízo a partir de algumas cobranças de bola parada e cruzamentos na área, mas em vão. Com o placar adquirido nos primeiros 25 minutos da partida, o Internacional triunfou em Bragança Paulista. No fim, Thonny Anderson ainda foi expulso por uma entrada dura em Edenílson.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...