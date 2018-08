Galo joga mal e é superado pelo Vitória

O duelo era do melhor ataque contra a pior defesa do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time que mais fez gol, Atlético-MG, não conseguiu marcar um tento no que mais sofreu, no encontro da tarde deste domingo, no Barradão.

Após o jogo, o Atlético finalizou a rodada na mesma sexta colocação, com 34 pontos. Já o Vitória alcançou a 13ª posição, com 22 tentos somados.

O Atlético não fez uma grande partida. No primeiro tempo, a Galo pequenos lampejos, mas o Vitória foi melhor. Na segunda etapa, a equipe mineira esboçou uma reação, mas sofreu um tento para o Rubro-Negro. Para o grupo preto e branco, o resultado representa o segundo resultado negativo em seguida, sendo que no meio de semana o time empatou em casa com o Vasco.

Gazeta Esportiva (foto:assessoria)

