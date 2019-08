Galo vence o La Equidad e sai na frente em busca da classificação na Sul-Americana

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) – 20/08/2019 22:55 – Com medidas de sofrimento – algo comum em sua história – o Atlético venceu o La Equidad, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em confronto disputado no Independência. Na próxima partida, na semana que vem, o Galo precisa de apenas um empate para avançar as semifinais da Copa Sul-Americana.

O Galo foi bem durante a partida. Um fator que dificultou a vida alvinegra foi o gol sofrido logo aos 3 do primeiro tempo. Com isso, o La Equidad se fechou e obrigou o Atlético a ficar atacando quase na totalidade dos 90 minutos. Com muita capacidade, e com os dois volantes, Jair e Elias, a equipe mineira conseguiu a virada.

O jogo – Não demorou até o placar da partida ser aberto. Em cruzamento na área, Elias não conseguiu tirar e acertou Motta. O árbitro não teve dúvidas para marcar a penalidade. Na cobrança, Camacho colocou a bola do lado contrário ao goleiro Cleiton e saiu para comemorar.

A partir dos 15 minutos, só deu Atlético. Já com o resultado contrário, o Galo foi com tudo para o ataque. Eram tentativas de vários lugares, espremendo o La Equidad em seu campo adversário. Os zagueiros atleticanos estavam na linha de meio campo, Jair, primeiro volante, quase junto a eles, e o restante do time nos pontos à frente. Em determinados momentos, um dos zagueiros avançavam até o ataque em busca de aparecerem como elementos surpresas.

O Atlético massacrava o La Equidad. Eram momentos longos no ataque, sem tempo para respirar, com os dois laterais avançados. O técnico Humberto Sierra estava desesperado com a situação de sua equipe em campo, pois, apesar de ter o resultado a favor, levaria um gol em instantes – isso era claro afinal o clube mineiro atacava de todas as maneiras.

Aos 20, em boa troca de passes, a redonda chegou em Ricardo Oliveira que deixou para Cazares. O meia chutou e o goleiro Novoa teve muito trabalho para buscar no cantinho. A bola ainda beijou a trave antes de sair. Sete minutos mais conseguiu seu gol.

Em cobrança de falta de Cazares, aos 27, a bola chegou em Igor Rabello que conseguiu escorar e deixar a redonda limpa para Jair, sem marcação, dentro da área. O volante pegou forte, com a parte de cima do pé, e colocou para dentro.

Após o gol, o Galo não tirou o pé. A equipe mineira seguiu atacando, sem dar espaços, sem sossego, sem tempo para respirar. Aos 37, em novo cruzamento de Cazares na área, Rever, de peixinho, desviou forte de cabeça e o goleiro teve dificuldades para defender. A bola ainda pegou na trave.

No finalzinho o La Equidad conseguiu chegar com perigo. Após vacilo da Rever, o contra-ataque se tornou possível e o atacante da equipe colombiana ficou só com Igor Rabello na frente. O defensor atleticano, porém, fechou bem os espaços e conseguiu evitar o pior.

Na volta do intervalo, o Galo seguiu ativo no ataque. A equipe alvinegra novamente não dava espaços e atacava com volume muito alto. Aos 6, em velocidade, Patric colocou na área e Ricardo Oliveira desviou de cabeça.

O jogo ficou previsível. Era o Galo atacando, tentando com volume, mas encontrando um adversário fechado, sem se arriscar muito, buscando algum contra-ataque.

Aos 20 o jogo voltou a ganhar em emoção. Em cruzamento na área, Jair caiu após carga nas costas. O árbitro, após longo tempo verificando junto ao VAR, marcou o pênalti. Na cobrança, porém, Cazares ficou nas mãos do goleiro, mas Otero colocou para dentro. O juizão, todavia, novamente auxiliado pelo árbitro de vídeo percebeu que o venezuelano invadiu a área e anulou o gol.

Poucos minutos depois, outro lance decisivo para o jogo. Ethan Gonzalez deixou o braço no rosto de Rever e foi expulso. Com um a mais e com volume e intensidade, o Atlético não deu mais folego.

Aos 34, o Galo fez o gol da tranquilidade. O volante Elias recebeu a bola no meio, carregou por alguns passos e chutou forte. O goleiro não contava com a curva da bola e falhou, deixando a redonda entrar.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...