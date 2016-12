Galvão chora em narração de velório e comove internautas

O Brasil todo acordou mais triste neste sábado (3). Quem acompanhava a transmissão ao vivo da TV Globo da cerimônia de despedida das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense – que aconteceu na última terça-feira (29) – se emocionou com a narração de Galvão Bueno.

O “Jornal Nacional”, da TV Globo, alcançou a segunda maior audiência do ano com a cobertura do desastre aéreo com o time da Chapecoense – que vitimizou 71 pessoas -, em 29 de novembro. Com 1h30 dedicado a tragédia, o noticiário marcou 33,5 pontos de Ibope na Grande São Paulo, segundo o “Notícias da TV”. Nas redes sociais, o jornal foi bastante elogiado pela edição. “Nunca pensei que eu fosse chorar assistindo ‘Jornal Nacional”, disse um. “Que edição histórica do ‘Jornal Nacional’, uma aula de jornalismo. Emocionante, doa a quem doer”, afirmou outro © TV Globo O “Jornal Nacional”, da TV Globo, alcançou a segunda maior audiência do ano com a cobertura do desastre aéreo com o time da Chapecoense – que vitimizou 71 pessoas -, em 29 de novembro. Com 1h30 dedicado a tragédia, o…

“Ouvir o Galvão narrando desse jeito é de partir o coração”, disse um seguidor. “O Galvão merece todo o nosso respeito nessa transmissão. Está nos representando”, escreveu outro internauta. “O Galvão falou que a chuva é para abençoar a volta pra casa, talvez seja mesmo”, completou um terceiro.

Durante a transmissão, o locutor não conteve a emoção e chorou quando o primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou em solo brasileiro.

“Sejam muito bem-vindos, meninos, no retorno de volta à casa”, disse ele, com a voz embargada.

“O Galvão está nos representando! É um dos sábados mais dolorosos que eu já vivi! ‘Bem vindos de volta’ foi uma facada!”, comentou outro usuário do Twitter.

O nome do narrador foi parar no ranking de assuntos mais comentados do microblog.

Em tempo: Em outra ocasião, Galvão Bueno não segurou a emoção ao comentar a tragédia com a delegação da Chapecoense durante um link no “Encontro”, da TV Globo, no dia 29 de novembro. Em conversa com Fátima Bernardes, o narrador começou a chorar ao relembrar os óbitos. “Confesso uma coisa a você, Fátima. Não tenho mais vontade de fazer nenhum jogo de futebol nesse ano”, disse.

Por Famosidades

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...