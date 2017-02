Ganhador da LOTOFÁCIL Aparece para resgatar prêmio em Novo Progresso

Uma semana após ter sido sorteado, o prêmio da Lotofácil finalmente apareceu o ganhador de Novo Progresso para resgatar. O sorteio do concurso 1.474 aconteceu no último dia 13 deste mês e a aposta feita na Lotérica “Vem que Tem” da avenida Dr. Isaias Antunes, localizada na cidade de Novo Progresso , dividiu o prêmio com outros quatro (4) ganhadores.

Conforme informação que o ganhador apareceu na Lotérica para conferir o bilhete e informar como fazer para resgatar o prêmio de R$ 268.592,66 (Duzentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos). O valor total sorteado foi um pouco mais de R$ 1,7 milhão.

O sortudo é morador da comunidade de Alvorada da Amazônia, e fez seis apostas , por ser idoso mandou o neto conferir e receber o montante na Caixa Econômica Federal, ele preferiu não ser identificado. Como em Novo Progresso não tem agencia da caixa, ele vai ter que se deslocar até cidade mais próxima para sacar o dinheiro.

De acordo com informações, os ganhadores de loterias da Caixa têm o prazo de três meses para comparecer a uma das agências bancarias em qualquer localidade do Brasil e resgatar o prêmio.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

