ganhador da quina ganha 6 milhoes em cuiaba, Com aposta de R$ 1,50, apostar cuiabano leva mais de R$ 6 milhões na quina

O sortudo apostador cuiabano que ganhou mais de R$ 6 milhões no sorteio da Quina, da última quinta-feira (06), fez uma aposta simples, no valor de R$ 1,50 para conseguir a bolada. O prêmio saiu na Placar Lotérico, que fica localizada na avenida Fernando Corrêa, em Cuiabá. O mato-grossense foi o único que acertou todos os cinco números e não dividirá o prêmio.

A nossa reportagem esteve na manhã desta sexta-feira (07) na lotérica. Na entrada, uma faixa mostrava que o prêmio da última quinta-feira (06), havia saído ali. A proprietária do estabelecimento não estava no local. O movimento parecia normal, mesmo com o prêmio tendo saído por ali.

O apostar cuiabano fez apenas uma simples aposta, que custa R$ 1,50 e acertou todos os cinco números da Quina (09, 18, 26, 51 e 77). Ele foi o único que conseguiu o feito e levará para casa R$ 6.132.498,55. Além disto, 93 pessoas acertaram quatro números e levarão R$ 6.851,84, cada um.

A arrecadação total foi de R$ 11.052.387,00. No próximo concurso, desta sexta-feira (07), a estimativa de prêmio é de R$ 600 mil. Para o sorteio especial de São João, está acumulado um prêmio de R$ 34.417.781,00. Prêmios de até R$ 1.903,98 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa.

Fonte: Olhar Direto Foto: Rogério Florentino Pereira

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

