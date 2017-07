Ganhador da Quina leva prêmio de R$ 14,5 milhões

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.058 da Timemania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 300.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Atibaia, SP, foram: 02, 03, 05, 17, 26, 30 e 46. O time do coração é o GRÊMIO/RS. Confira o rateio:

Um apostador acertou as seis dezenas da 1ª faixa do concurso 1.669 da Dupla Sena. Ele vai levar o prêmio de R$ 5.187.193,55. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 250.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em São Paulo, foram: 1ª faixa – 02, 22, 25, 33, 45 e 50; 2ª faixa – 11, 13, 17, 23, 31 e 45. Confira o rateio:

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.780 da Lotomania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 2.200.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Atibaia, SP, foram: 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 31, 45, 53, 64, 68, 75, 77, 82 e 99.

Um apostador de Avaré (SP) acertou as cinco dezenas do concurso 4.432 da Quina. Ele vai levar o prêmio de R$ 14.575.166,87. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 600.000,00. Os números sorteados nesta terça-feira (18), em Atibaia, SP, foram: 14, 54, 69, 71 e 72.

