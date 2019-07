Garantido vence Festival 2019 e leva 32º título para a Baixa do São José

Foto: Euzivaldo Queiroz -O Boi Garantido venceu o 54º Festival Folclórico de Parintins e conquistou o 32º título de sua história, com o tema “Nós, o Povo”. A apuração das notas aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º), no Bumbódromo de Parintins (cidade a 325 quilômetros de Manaus).

Tema

Para resgatar o título perdido nos dois últimos anos, o Garantido exaltou as lutas, alegrias e a liberdade do povo brasileiros nas três noites. O boi dividiu as apresentações em três subtemas: “O Boi das Lutas do Povo”, o “Boi da Alegria do Povo” e “Garantido: o Boi da Liberdade do Povo”.

O vermelho e branco deste ano foi concebido a partir da genialidade artística do coordenador da Comissão de Arte do Garantido, Júnior de Souza, sob a presidência do advogado Fábio Cardoso e na voz inconfundível de Sebastião Júnior, o “Uirapuru da Amazônia”.

Apresentações

Com um discurso emocionado de Maria do Campo Monteverde, filha de Lindolfo Monteverde, criador do Boi Garantido, e com o bumbá no meio da galera vermelha e branca. Foi assim que o Garantido deu início ao espetáculo Nós, O Povo, que abriu o Festival Folclórico de Parintins 2019 na última sexta-feira (28). No mesmo dia, a jornalista da TV A Crítica, Naiandra Amorim, compartilhou vocais com as cantoras Márcia Siqueira e Roci Mendonça na canção “Rosas Vermelhas”.

No segundo dia do Festival Folclórico, o Garantido abriu sua apresentação com a toada Povo do Garrote na voz do apresentador Israel Paulain. “Viva São João” foi a Celebração Folclórica, trazendo personagens alegóricos gigantes do festejo junino como o célebre sanfoneiro Luiz Gonzaga, o “Rei do Baião”, dançarinas de quadrilha, o batuqueiro do Boi Garantido, duas fogueiras e o próprio homenageado São João, que conduziu o Boi Garantido, o dono da festa, encarnado pelo tripa oficial Denildo Piçanã.

Nesse domingo (30), o estreante pajé Adriano Paketá protagonizou um grande momento na terceira noite de Festival Folclórico de Parintins. Depois de participar de uma coreografia com as tribos do Boi da Baixa do São José, ele inovou ao comandar o momento tocando tambor.

O Garantido usou de seu repertório de toadas tradicionais para apostar na emoção em uma sequência musical que levantou a galera vermelha e branca. De sucessos de Chico da Silva a toadas deste ano, o passeio mexeu com as emoções até mesmo do levantador Sebastião Júnior.

