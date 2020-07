Garimpeira de Itaituba morre em Novo Progresso de Covid-19

Novo Progresso registra mais uma morte por Covid-19 e 16 novos casos.

“Garimpeira de 60 anos de Itaituba morre em Novo Progresso de Covid-19”.

Com a atualização, o município possui 589 moradores infectados e 4 óbitos.

Novo Progresso (PA) confirmou na tarde deste sábado (11) a quarta morte por Covid-19 e 16 novos casos de coronavírus. Com a atualização, o município possui 77 moradores infectados e 521 curados.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a paciente que veio a óbito era uma mulher de 60 anos, (Hipertensa e Diabética), garimpeira,recebeu os primeiros atendimentos no distrito de Moraes Almeida (Itaituba-PA) , com agravamento foi transferida para o Hospital Municipal de Novo Progresso , onde veio óbito. Foi realizado teste rápido , com resultado positivo para Covid-19, e ainda segundo o hospital apresentava sintomas a mais de 10 dias.

Ao todo, há 18 moradores de Novo Progresso internados nos hospitais da cidade.

Veja a nota da prefeitura de Novo Progresso

