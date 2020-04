Garimpeiro de 89 anos morre ao ser atingido por árvore em Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sendo um dos mais antigos garimpeiros e muito querido na região, o velório de Maitano ocorreu na sede da Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós (AMOT). O sepultamento do idoso foi realizado na tarde desta terça-feira (21).

Maitano foi socorrido imediatamente, mas devido às várias fraturas que sofreu, além de demais ferimentos, ele morreu menos de uma hora depois do acidente. O corpo do garimpeiro foi conduzido para o distrito de Moraes de Almeida e recebido pelos parentes para ser levado até a sede de Itaituba, onde chegou ao fim da tarde de segunda-feira (20).

O acidente foi por volta das 16h, no garimpo que fica perto da rodovia BR-230, a Transamazônica. Segundo o relato de testemunhas, “Nego Maitano”, como era conhecido na região, acompanhava um serviço de limpeza e podas de árvores do terreno que ele ocupava, auxiliando o trabalho como podia, já que apesar da idade, era um homem ainda tivo. Contudo, uma das árvores tomou um rumo inesperado após ser derrubada, e acabou acertando o idoso.

Um trágico acidente de trabalho tirou a vida de um garimpeiro de 89 anos em Itaituba, sudoeste paraense, no último domingo (19). Maitano Henrique Santos estava limpando um terreno no local chamado Garimpo Comandante Jary quando foi atingido por uma árvore que desabou. Socorrido por colegas e vizinhos, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

You May Also Like