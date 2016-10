Garimpeiro é assassinado com facada no peito durante briga

Um homem que trabalhava em garimpo, identificado como Francisco Alves Souza foi morto a facadas no peito na noite deste domingo (23), no “Garimpo Cruzado”, localizado na Vicinal Marajoara em Novo Progresso.

Segundo relatos na delegacia de policia a vitima Francisco popularmente conhecido como Neguinho entrou em luta corporal com outro Garimpeiro conhecido como Jocélio que no momento da briga o portava um punhal (faca) e acabou por acertar a vitima no peito que veio a óbito ainda no local.

O assassino fugiu, e não foi preso. Neguinho foi trasladado para Novo Progresso e posteriormente velado e sepultado no cemitério Municipal.

A motivação do crime ainda não foi revelada. A policia investiga o caso.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...