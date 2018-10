Garimpeiro é espancado por três homens em Moraes Almeida.

Garimpeiro é internado em estado gravíssimo após ser espancado em Moraes Almeida (Foto:Reprodução giro Portal)

Garimpeiro é natural de Maringá-PR e ninguém de sua família foi localizado até o momento, apenas uma mulher itaitubense com quem ele se relacionava há cerca de quatro meses.

Adelmiro Gonçalves Valm foi espancado por três homens em Moraes Almeida.

O garimpeiro Adelmiro Gonçalves Valm foi vítima de espancamento no início da noite da última quinta-feira (25), por volta das 19h, no distrito de Moraes Almeida, em Itaituba. Segundo informações apuradas, ele vinha do garimpo Patrocínio quando foi abordado por três homens. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Novo Progresso onde foi diagnosticado com Traumatismo Craniano (TCE) e está inconsciente e desorientado, segundo o hospital.

O homem estava sozinho no momento do crime, foi somente após divulgação, em grupos de whatsapp, que a mulher com quem ele se relacionava há cerca de quatro meses, identificada como Verônica Ferreira, foi localizada em Itaituba e se dirigiu até a cidade de Novo Progresso.

Verônica contou ao Giro que a última vez que tinha visto ele, antes do ocorrido, foi no dia 12 de Outubro, quando ela veio para Itaituba e ele disse que logo viria também. Ela disse ainda que Adelmiro é natural da cidade de Maringá, no Paraná, que não possui nenhum familiar em Itaituba, e até o momento ninguém da família dele foi localizado. (Pai da vítima: Armando Gonçalves Valm; mãe: Aparecida Gerônimo Valm)

“Ele ta entre a vida e a morte, tá nas mãos de Deus.” Disse a mulher.

Um fato que chamou a atenção foi o relato da mulher afirmando que estava grávida de Adelmiro, com um mês, e perdeu o filho após receber a notícia.

A vítima deve ser transferido a qualquer momento para Santarém por TFD.

Fonte: Portal Giro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...