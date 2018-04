Garimpeiro é morto a facadas em bar de garimpo

HOMEM É MORTO COM VÁRIOS GOLPES DE FACA NO GARIMPO MAMUAL.

Mais um homicídio registrado na região garimpeira, a situação aconteceu no garimpo Mamual por volta das 18h30min deste Sábado (31).

De acordo com informações repassadas a vítima conhecido por Souza foi morto com vários golpes de faca em um bar pelo acusado conhecido por Corintiano que é dono do bar.

Segundo informações Souza estava com uma mulher no bar e tiveram um pequeno desentendimento, segundo relatos a mulher não queria mais ficar com o Souza então ele queria ficar com ela a força.

Ainda segundo informações o Corintiano viu aquela briga dentro do bar e pra defender a mulher se meteu e foi furado por Souza, Corintiano revidou e desferiu vários golpes de faca na vítima que veio a óbito.

Após cometer o crime o dono do bar evadiu-se do local, a Policia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência e tentar localizar o autor do crime tendo em vista que o mesmo evadiu-se do local.



Fonte: http://plantao24horasnews.com.br – Com Informações do nosso correspondente Gilmar Santos Morador do Garimpo Mamual.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...