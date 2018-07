Garimpeiro morre soterrado em barranco enquanto trabalhava

Na manhã desta sexta-feira (27), ocorreu um acidente de trabalho que vitimou uma pessoa no garimpo São Domingos.

As informações dão conta de que o senhor de pré-nome Erismar mais conhecido como “Sarapó”. Estaria trabalhando em céu aberto no barranco.

Segundo as informações os garimpeiros cavam uma galeria na beira do barranco e seguem essa galeria. Após isso o barranco desmoronou em cima do Erismar.

Os amigos dele ainda tentaram retirar ele mais infelizmente retiraram, mas já estava sem vida.

Erismar era evangélico, e sempre cantava na igreja, ele deixou esposa e filhos. O Corpo dele será velado no garimpo mesmo.

