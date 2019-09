Garimpeiro tem maquinas destruídas pelo ICMBio e IBAMA e faz vídeo para o Presidente Jair Bolsonaro.E Agora Bolsonaro?

(Foto:Jornal Folha do Progresso Reprodução)- Bolsonaro tem se manifestado quase que diariamente desde as primeiras notícias a respeito das queimadas que atingem a Amazônia. Contrariando a expectativa de frear as fiscalização ele voltou atrás e colocou o exercito para ajudar nas operações na Amazônia.

Nesta semana os fiscais Ambientais voltaram a operar na região, com acampamento dentro da Floresta Nacional do Jamanxim, estão atuando no combate a garimpos ilegais, extração de madeira e desmatamento. Maquinas estão sendo destruídas, contrariando o discurso do Presidente da Republica Jair Bolsonaro que desde a campanha eleitoral prometia , não deixar destruir as maquinas aprendidas em crimes ambientais – voltou a destruição!

Leia Também:Destruição de máquinas por fiscais do Ibama volta acontecer na região

Em Vídeo Garimpeiro relata: “Ai Bolsonaro olha destruição ai Bolsonaro olha a Floresta como esta ICMBio veio botou fogo – não é para botar fogo, mais como é que faz, e Agora? Cadê o Bolsonaro que não teria mais fogo, vamos compartilhar ai galera , o fogo quem colocou foi os orgãos ICMBIO E IBAMA, vai se alastrar este fogo ai na Amazônia ai a culpa cai em cima de Garimpeiro,Madeireiro,Pecuarista”, “OLHA AI BOLSONARO DUAS MAQUINAS QUEIMADA”. Vamos Compartilhar……



Assista ao Vídeo;

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...