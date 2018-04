Garimpeiro toma Viagra, tem ataque cardíaco e morre no São Raimundo

(Azulinho -Foto Divulgação) – Um Garimpeiro de 59 anos morreu após tomar um medicamento estimulante sexual, conhecido como Viagra. O Garimpeiro, foi identificado como Caracol, tinha 59 anos e não sabia que era cardíaco, um fator de risco para usuários do medicamento. O fato aconteceu no Garimpo do São Raimundo na noite deste domingo (02).

O Garimpeiro estava acompanhado de uma mulher quando tudo aconteceu. “Na hora que tudo aconteceu, a gente tentou reanimá-lo, mas ele já estava em óbito”, disse amigo no garimpo, que não quis se identificar.

Ao ouvirem os gritos da mulher que estava com Caracol , amigos foram até o local , mas o homem já estava sem vida. O Corpo foi transladado nesta segunda-feira (03) de avião para Novo Progresso.

O Jornal Folha do Progresso esteve até HMNP e confirmou que a morte foi Cardíaca, ele foi sepultado no cemitério municipal.

A Redação do Jornal Folha do Progresso conversou com Farmacêutico de Novo Progresso, afirma que o caso do Garimpeiro (Caracol) não é isolado e orienta a quem procura por esse tipo de estimulante sexual. “A procura é constante, todos os dias a gente tem uma procura muito grande e há risco. A recomendação é procurar um cardiologista que pode dar uma prescrição para a pessoa fazer uso do medicamento”, diz.

