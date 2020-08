Garimpeiros ameaçam fechar rodovia BR 163

(Paralisação da rodovia BR 163 em 2019- Foto PRF Divulgação)- Conforme a nota que circula nas redes sociais, garimpeiros estão se articulando para fechar rodovia e diversos pontos entre Novo Progresso e Moraes Almeida.

Segundo a nota, Garimpeiros pretendem iniciar uma interdição em protesto bloqueando trechos da rodovia BR 163 em alternativa para pressionar o governo a legalizar garimpos .

A indignação que resulta em manifestação é contra as ações de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) em destruir garimpos na região. O grupo pede a legalização da atividade garimpeira pelo governo federal.

Em 2019 houve a manifestação, com o bloqueio da rodovia BR 163 em Moraes Almeida, que só foi liberada após o governo receber lideranças em Brasília. Houve promessas de não destruir. As negociações não avançaram e os garimpeiros voltaram a ser alvo de operações com destruições de bens usados na extração ilegal de ouro.

O Jornal Folha do Progresso conversou na manhã desta terça-feira (11) com uma liderança local (Novo Progresso) , que ainda não conhecia do movimento, mas adiantou que estará organizando uma reunião com a classe, e vai pedir ajuda das lideranças locais par se engajar no movimento como os demais garimpeiros. “Nesta hora todos temos que nos unir”, argumentou.

Ação com destruição de maquinários acontece na região

Apoiados pela legislação ambiental, os fiscais incendiaram retroescavadeiras e tratores que atuavam ilegalmente dentro da área de preservação ambiental.

Ao contrário que o Ministro Ricardo Salles anunciou em agosto de 2019,que pretendia legalizar “800 garimpos” na Amazônia, alegando não ter condições de reprimir a atividade ilegal. Na semana passada comandou uma operação para destruir maquinas em garimpos dentro de terra indígena (Munduruku) na região de Jacareacanga.

A operação continua e fiscais ambientais estão destruindo equipamentos usados para extrair ouro na região do Garimpo São Raimundo e Mutun , onde garimpeiros que atuam dentro da floresta nacional do Jamanxim e Crepori.

Assista o Vídeo

