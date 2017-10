Garimpeiros ateiam fogo nos prédios do Ibama e ICMBio no município de Humaitá

Fonte:Acritica /Rafael Seixas Manaus (AM) “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Segundo relatos, centenas de garimpeiros e moradores teriam participado do incêndio nos órgãos. O fogo consumiu as construções, porém, até o momento, não há informações de vítimas. A fumaça pôde ser vista de várias partes do município, e até o final da tarde, o clima era de tensão na cidade. O Corpo de Bombeiros informou que não possui um posto na localidade.

A ocorrência ainda está em andamento, mas conforme o policial a ação seria em represália aos funcionários do Ibama e ICMBio que teriam queimado mais de 70 balsas dos garimpeiros nas margens do Rio Madeira.

Um grande número de garimpeiros ateou fogo, na tarde desta sexta-feira, (27) nos prédios e nos carros do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), situados em Humaitá, município distante 590 quilômetros em linha reta de Manaus. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

