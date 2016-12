Garimpeiros denunciam ameaças de morte e abusos em garimpo

A vários dias garimpeiros que se intitulam moradores do Garimpo São Raimundo, à mais de duas décadas; estão enviando mensagens nas redes sociais, (WhatsApp e Facebook) que estão recebendo ameaças para saírem do garimpo , ou ao contrário tem que pagar uma taxa de 100 gramas de ouro para manterem seus negócios naquela comunidade garimpeira.

O garimpo existe há mais de 30 anos. Na área foi formado uma fazenda para criar bovinos e divididos em lotes que abrigam garimpeiros. Com o tempo formo-se uma comunidade. Há pressões por parte dos proprietários que administram de forma particular e garimpeiros querem direito para permanecer no trabalho sem custo de honorários.

Eles estão ameaçados e correm risco de morte, pedem ajuda das autoridades para intervirem naquele local, consta na mensagem! Eles citam que as ameaças são para abandonarem o garimpo.

Eles denunciam que estão sendo ameaçados caso não paguem a importância de 100 gramas de ouro por mês para poder permanecer no local. Denunciaram também que tem algumas pessoas que moram lá a mais de 30 anos e não querem pagar o valor para eles – os mesmo acham que é um golpe .

Eles estão até sendo ameaçados pelos donos, fala de até tocar fogo em seus barracos e lojas, se não pagarem e falaram que os mesmo fizeram até uma guarita para poder vigiar, assim proibindo a entrada de alimentos e combustível. Aeronaves são proibidas de transportarem produtos sem autorização deles, denunciam.

Somos obrigados a comprar nas mãos deles com os preços deles, estamos com medo de ter conflito entre garimpeiros e os supostos donos do garimpo. Citaram nomes: TOMAIZINHO, VICENTE, ALICE, ALESSANDRO E GARDIELE. Segundo a denuncia esses são os que estão ameaçando os garimpeiros.

Os garimpeiros pedem para que a justiça e polícia sejam acionados para investigar antes que aconteça o pior.

Relataram também da existência de capangas contratados por eles.

A denuncia chegou através de mensagem no WhatsApp do Jornal Folha do Progresso, diretamente do garimpo, os denunciantes pedem para manter seus nomes em sigilo, temem que algo pior aconteça com eles assim que tudo for investigado , eles ficam a disposição para prestar esclarecimentos.

Região de Garimpo

É público e notório que a sociedade do garimpo não segue as leis convencionais seja a da cidade ou do campo; tem a sua própria lei que a despeito de suas qualidades e problemas está regendo a vida de centenas de milhares de homens e mulheres da Amazônia. Lei, ou melhor, código foi criado pela prática, pela necessidade de sobrevivência em condições adversas dos homens que vivem o fenômeno do ouro brasileiro.Coisa comum em nossa região!

Outro Lado

Através do contato via WhatsApp, enviamos relatos da denúncia ao proprietário do garimpo “Tomaizinho”, relatamos a denuncia e até o fechamento não obtivemos resposta. Vamos continuar tentando contato com os proprietários do garimpo.

