Garimpeiros desbloqueiam trecho da BR-155, no PA, após determinação da Justiça Federal(Foto:Ascom/PRF)

Desde a última segunda-feira (28), o trecho da rodovia no km 250 estava interditado por protesto de garimpeiros.

A BR-155, em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, foi totalmente liberada na tarde desta sexta-feira (1º). O desbloqueio ocorreu após determinação da Justiça Federal. Desde a última segunda-feira (28), o trecho da rodovia no km 250 estava interditado por protesto de garimpeiros.

Cerca de cem pessoas participaram da manifestação na curva do “S” em protesto contra as ações de fiscalização do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) em garimpos no Pará. O grupo pedia a legalização da atividade garimpeira pelo governo federal.

Interdições

Desde segunda, um grupo também interdita a rod. PA-279, no trecho que corta Ourilândia do Norte. Os garimpeiros, de pelo menos seis cidades do Pará, se juntaram ao protesto que também pede a legalização dos garimpos na região.

Há protestos também na rod. BR-158 e na rod. PA-287, localizadas no trevo do Tatá, a 20 quilômetros de Redenção, no sul do estado, começou na manhã de quarta-feira (30). Ambulâncias e veículos pequenos estavam autorizados a passar pelo bloqueio, o que causou revolta dos caminhoneiros que esperavam em uma fila com mais de 15 quilômetros de extensão.

