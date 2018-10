Garimpeiros “invadem” garimpo em cidade de MT em busca de ouro

Centenas de garimpeiros estão indo em busca de ouro em uma propriedade rural distante 11km do centro da cidade de Aripuanã no Mato Grosso.

Em fotos e vídeos nas redes sociais (Facebook e WhatsApp) , garimpeiros anunciam uma nova Serra Pelada, naquela região.

Vídeos e imagens divulgadas por garimpeiros nas redes sociais mostram trabalhadores e maquinário atuando no que seria a área. Não há confirmação de que as imagens tenham sido feitas no local. Fotos e vídeos foram enviadas ao WhatsApp (93) 98404 6835 do Jornal Folha do Progresso anunciando a nova descoberta, no entanto a mídia do Mato Grosso já divulgou a descoberta, mas não confirmou a veracidade das fotos.

A Polícia Militar confirmou para imprensa a chegada de trabalhadores à cidade nos últimos dias.

A PM do Mato Grosso reforçou o policiamento preventivo na região. No entanto, não tem como intervir na ação por se tratar de uma área particular.

Confira o vídeo divulgado nas redes sociais:

Confira fotos divulgado nas redes sociais:

