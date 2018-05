Garimpeiros mudam de estratégia e não fecham rodovia BR 163

Apesar da divulgação que nesta sexta-feira (11) , haveria interdição da rodovia federal (BR-163) em Novo Progresso , após reunião realizada na Câmara Municiapal na noite desta quarta-feira (09), a manifestação dos garimpeiros foi adiada.

A reunião com comerciantes e poucos garimpeiros aconteceu da forma que foi anunciada, mas diante de alguns impasses as lideranças mudaram de e estratégia , uma equipe vai ate Brasília com a proposta de acelerar a tramitação do Projeto de Lei que coibi a destruição de máquinas aprendidas em crimes ambientais no Brasil.

Leia Também:ATENÇÃO -Garimpeiros organizam bloqueio da BR 163 em Novo Progresso com o lema “garimpeiro não é bandido”

De acordo com a liderança do movimento que criou vários grupos de WhatsApp para divulgar o manifesto, o fechamento da rodovia fica para segundo plano, mas não esta descartado -e uma nova data deve ser anunciada após resposta de Brasília.

Entenda o Caso

Garimpeiros organizam bloqueio da BR 163 em Novo Progresso com o lema “garimpeiro não é bandido”

A ação será um protesto contra operação que destruiu diversas máquinas em garimpos da região causando prejuízos avaliados em mais de doze milhões de reais.

|Leia:Operação no comando da PF destrói mais maquinas de garimpos em Itaituba e Jacareacanga

Por blog Adecio Piran

