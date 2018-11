Garimpeiros são resgatados na Reserva Federal Cachoeira Seca, em Altamira, no sudoeste do Pará

Corpo de Bombeiros Militares resgatou três garimpeiros na quarta-feira, 31. Nesta quinta-feira, 1º, equipe retorna para o garimpo para resgatar o último garimpeiro isolado.

Grupamento Aéreo realiza o resgate de quatro garimpeiros em antigo garimpo em Altamira, no sudoeste do Pará — Foto: Corpo de Bombeiros Militares

O Grupamento Aéreo do Estado do Pará, com o Grupamento dos Bombeiros Militares de Itaituba, realizou o resgate de garimpeiros que ficaram isolados em um antigo garimpo do Jabuti, localizado na Reserva Federal Cachoeira Seca, em Altamira, no sudeste do Pará.

A ação iniciou na tarde de quarta-feira (31), quando três garimpeiros foram encontrados e resgatados na área isolada da reserva ambiental. Segundo o Corpo de Bombeiros Militares, os homens foram encontrados com a saúde debilitada. Os primeiros resgatados foram levados para Rurópolis, onde receberam atendimento médico.

De acordo com os Bombeiros, por questão de segurança, o quarto garimpeiro encontrado ficou no local com dois militares da corporação dando-lhe assistência até nesta quinta-feira (1º), quando será resgatado.

Fonte:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...