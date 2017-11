Garimpeiros se reúnem com representantes do Ibama e MPF no Pará

Grupo é o mesmo que interditou por mais de 80 horas a PA-279, na semana passada.

Garimpeiros se reuniram com representantes do Ibama e o Ministério Público Federal

Garimpeiros de Tucumã, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, se reuniram na última terça-feira (31) com representantes do Ibama e do Ministério Público Federal, em Belém.

O grupo é o mesmo que interditou por mais de 80 horas a PA-279, na semana passada. O protesto foi contra a ação do Ibama que queimou equipamentos dos garimpeiros que atuavam irregularmente na Terra Indígena Kaiapó.

Na reunião ficou sinalizado que o grupo tem interesse de sair da área, mas pede que seja dada uma resposta para 12 mil garimpeiros, agora desempregados. Uma das propostas é que sejam cedidas para a lavra áreas atualmente sob a responsabilidade de grandes mineradoras, mas que estão sem uso.

O Ministério Público Federal se comprometeu a encaminhar aos procuradores da república em Redenção o que foi apresentado no encontro de Belém.

Por G1 PA, Belém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...