Garimpo ilegal é descoberto no meio de floresta em MT e 4 pessoas são presas por extração de ouro

Na extração do outro trabalhavam três pessoas, que afirmaram ter sido contratadas por um dos detidos. No garimpo foram encontrados materiais usados na exploração de minério, entre eles uma draga, 30 metros de mangueira, canos e uma caixa para extração de ouro.

De acordo com a polícia, uma parte do sítio que fica na Gleba Raposo Tavares foi possivelmente invadida. Uma casa de madeira e um barraco foram construídos no local.

Próximo à área explorada foram encontrados uma casa de madeira e um barraco construídos pelos garimpeiros. Os policiais localizaram ainda uma área desmatada e queimada. Quatro pessoas foram presas nessa quarta-feira (23) em uma área de garimpo no meio de uma floresta, a aproximadamente 30 km da zona urbana de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá. Os garimpeiros foram autuados em flagrante por crime ambiental, entre eles, a extração ilegal de minério em uma área rural do município, segundo a Polícia Civil.

