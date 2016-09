Garota faz sexo com mais de TRINTA policiais para se livrar do xadrez e escândalo abala país

Celeste Guap, hoje com 19 anos, é protagonista de um escândalo que abalou todo os Estados Unidos. A revelação dos detalhes e repercussão do caso chegaram a ter consequências trágicas. A adolescente confessa ter negociado sexo em troca de proteção. Diz ter ido para cama com 31 policiais, de sete departamentos de diferentes .

Segundo o tabloide britânico Daily Star, Celeste, que é natural de Nicarágua, teria sido alvo de operações de prostituição. Mas conseguiu escapar da prisão dando um “jeitinho” , digamos, bastante inusitado — para não dizer outra coisa!

O escândalo movimentou Oakland, na California (EUA). Libby Schaaf, prefeito da cidade, diz que doze oficiais estão enfrentando punições severas.

Recentemente, o caso tomou proporções ainda maiores por conta da seguinte revelação: Celeste alega que quatro, dos doze policias, dormiram com ela aos 16, quando era menor de idade para consentir o sexo

A loira mostrou mensagens trocadas entre ela e os policias para comprovar as declarações

Alguns dos envolvidos no escândalo pediram demissão, segundo a garota

A Polícia de Oakland confirmou que dois oficiais renunciaram, enquanto um terceiro se matou no ano passado.

Brendan O’Brien, cometeu suicídio em setembro passado. Ele tinha 30 anos.

A mulher dele, Irma Huerta Lopez, também tirou a própria vida, mas em 2014

Ninguém sabe, ao certo, se as mortes estão relacionados com o escândalo

Há rumores de que a polícia poderia ter assassinado o casal

Outros sete oficiais foram suspensos sem receber um tostão do salário

“Lamento profundamente pelos danos que o escândalo causou”, disse o prefeito

Mas se recusou a identificar os agentes que enfrentam punição

Os restantes dos policiais envolvidos estão sendo investigados pelas autoridades locais. A jovem chegou a se gabar por meio de redes sociais de suas relações com os oficiais Em uma de suas publicações, ela exibiu uma foto de uma viatura em um posto de gasolina. “Leve-me de volta para Richmond com estilo”, dizia a mensagem.

O caso foi noticiado nos principais jornais americanos, e também na TV O que vai acontecer com Celeste ainda está em debate. A polícia pede que ela cumpra pena em uma reabilitação na Flórida, mas a defesa alega que ela foi “vítima” e merece ter o direito de escolha de ficar onde quiser.

