garota-usada-como-isca-para-atrair-caminhoneiros-diz-que-participou-de-15-assaltos

Uma moça bonita era utilizada como isca para atrair caminhoneiros em assaltos na Br 070 no trecho de Aragarças a Montes Claros-GO. Jenifer Marceli de Conceição, 19 anos, foi presa juntamente com mais dois integrantes da quadrilha, no sábado (21/1), pela Polícia Civil-GO com apoio do GPT da Polícia Militar-GO e o grupo Garra da Polícia Civil-MT. A operação foi coordenada pelo delegado Ricardo Galvão.

Jenifer disse que está no grupo há cinco meses e que participou no mínimo 15 assaltos em que ela era a isca. Sempre do mesmo jeito pedindo carona e levando os caminhoneiros até o local em que se encontrava a quadrilha.

Em vídeo a jovem contou detalhes ao Grupo Garra. Jenifer disse que é de Anápolis-GO e que esposo participava junto como ‘mateiro’ cuidando do motorista que era mantido como refém no mato enquanto que outro assaltante levava a carreta.

A garota disse que ficava passeando nas ruas perto do posto de gasolina enquanto que a quadrilha escolhia a carreta a ser assaltada.

Escolhido a vítima, a jovem entrava em ação. As carretas ou caminhões eram escolhidos por um homem conhecido como ‘Vei’ que ela não soube informar o nome.

A quadrilha tinha dois carros de apoio um Gol e uma Hilux que foram apreendidas juntamente com um revolverem calibre 38. Foram presos também Alexsander Christian de Oliveira Nonato, 21 anos, e Elismar Belmonte dos Santos, 30 anos.

A cada caminhão abordado Jenifer disse que ganhava R$ 2 mil reais.

