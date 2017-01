Garoto de 12 anos baleado em tentativa de execução

De acordo com a Polícia Militar da área, quatro homens desceram de um carro prata, invadiram a residência em que as vítimas estavam, efetuando vários disparos.

Vitor Miguel Damasceno dos Santos, de 22 anos, e um garoto de 12 anos foram baleados no início da tarde desta quinta-feira (26), na travessa Curuzu com a Antônio Everdosa e rua Nova, no bairro da Pedreira, em Belém.

