Garoto de dois anos sai de casa e é encontrado por policiais em Caruaru

O conselho tutelar informou que a mãe do menino relatou que passou a madrugada junto com o tio em busca da criança.

Um menino de dois anos foi encontrado por policiais sozinho na madrugada desta segunda-feira (9) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ele caminhava entre os residenciais Caruá e Baraúnas. A polícia disse que o garoto estava sentado na calçada e vestia apenas uma cueca.

