Garoto fã da PM faz aniversário e policiais fazem surpresa em Novo Progresso

(Fotos:Arquivo familiar via WhatsApp) – Um menino de 6 anos de idade, que é fã da Polícia Militar, comemorou o seu aniversário temático na noite desta terça-feira (15) e recebeu uma presente especial. Durante sua festa, uma equipe de policiais militares da Companhia Tático Operacional (GTO) de Itaituba e Novo Progresso presentearam o garoto com uma visita.

Arthur Gabriel é filho de Alessandra Marciniak e Evandro Dill.

A equipe foi convidada pelos pais do menino, que mesmo pequeno, tem uma admiração grande pela Corporação. A criança disse que queria um presente diferente este ano, que seria a participação dos policiais militares no seu aniversário de 6 anos.

A festa com o tema “Polícia” recebeu a participação da equipe da GTO, que animou o evento e fez a alegria do pequenino, estreitando laços com a comunidade. A criança não escondeu a emoção e os momentos de felicidades foram registrados com fotos e vídeos.

