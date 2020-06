Gás de cozinha fica 5% mais caro a partir desta quinta

Na semana passada, o produto era comercializado a uma média de R$ 76,98 no Estado – (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Entram em vigor, a partir desta quinta-feira (4), no Pará e em todos os Estados do Brasil, os novos preços do botijão de gás de cozinha, após aumento de 5% anunciado pela Petrobras na refinaria. De acordo com um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base nos dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), mesmo com o aumento, o produto teve uma queda acumulada de 13,4% este ano. Porém, o órgão ressalta que o consumidor quase não percebeu as reduções.

Os levantamentos do Dieese mostram que o gás de cozinha no Pará continua caro. Na semana passada, o produto era comercializado a uma média de R$ 76,98 no Estado, podendo variar dependendo do ponto de venda e do município.

Na capital paraense, no mesmo período, o botijão de gás foi vendido a uma média de R$ 71,20, sendo o menor preço R$ 70 e o maior R$ 82. Entre os municípios do Estado, o que comercializou o gás de cozinha mais caro na última semana foi Redenção (R$ 91), seguido de Xinguara (R$ 90), Altamira (R$ 89,17), Parauapebas (R$ 88,67) e Itaituba (R$ 85,60).

Até esse período, quem ganhava um salário mínimo por mês gastava cerca de 7,37% apenas com o gás de cozinha, sendo considerado o preço médio no Pará.

O supervisor técnico do Dieese, economista Roberto Sena, afirma que, se este aumento de 5% anunciado pela Petrobras for repassado integralmente à população, a tendência é de um impacto maior no orçamento de todos. “É importante salientar que aumentos em produtos essenciais como o gás de cozinha neste momento, justamente em um período de imensa dificuldade financeira para todos, em virtude do isolamento social, trará, sem dúvidas, novos impactos no já minguado orçamento das famílias”, comentou o especialista.

Por:Redação Integrada

