Gás de cozinha fica mais caro a partir desta terça-feira

A Petrobras, por sua vez, afirmou que os novos contratos “refletirão mudanças na composição de preços de logística” do combustível e negou que a nova política seja um reajuste de preços. Segundo suas estimativas, o repasse não ultrapassará R$ 0,20 por botijão de 13 quilos, na média nacional. Por Noticias ao minuto “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

“O novo aumento foi feito de forma irresponsável, pois não há uma nota sequer com as devidas explicações”, disse o presidente da instituição, Alexandre Borajili.

Já em São Paulo, o repasse ficará entre 1% e 4%, dependendo do contrato. O preço médio no Estado é de R$ 52,97. O repasse, portanto, ficaria entre R$ 0,53 e R$ 2,12.

preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, ficará mais caro a partir desta terça-feira (1º), segundo informou a Petrobras. O aumento se deve a uma nova política de preços do combustível e representará um repasse de até 4% às distribuidoras, dependendo da região e do tipo de contrato.

You May Also Like