Gás de cozinha fica mais caro em todo o Pará, diz Dieese

Produto teve reajuste autorizado pela ANP em quase 7%. Repasse ao consumidor chega a 2,2%.

O paraense está pagando mais caro pelo botijão de gás de cozinha de 13 kg. O produto teve aumento autorizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), e sofreu um reajuste de 6,9% nas refinarias. Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o repasse para os consumidores chegam, em média, a 2,2%.

Com esse reajuste, o preço médio do botijão de gás em Belém ficou na casa de R$ 55. O valor mais barato encontrado pelo Dieese foi de R$ 47, enquanto o botijão mais caro estava na casa de R$ 65. Apesar deste valor elevado, Belém ainda é a capital do norte onde o botijão é mais barato.

Nas cidades do interior do estado, porém, o gás custa ainda mais caro: em Redenção o botijão é vendido a R$ 81, em Paragominas o preço médio do gás é R$ 77, em Xinguara o gás custa R$ 76,50, em Conceição do Araguaia o preço médio é R$ 74 e em Altamira o valor cobrado é na casa de R$ 73,50.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...