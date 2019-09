Gás de cozinha no Pará é o sétimo mais caro do país, aponta DIEESE

Gás de cozinha no Pará é um dos mais caros do país — Foto: Reprodução/EPTV

Xinguara, Paragominas e Itaituba são os municípios com o botijão de gás mais caro.

O gás de cozinha no Pará é o sétimo mais caro de todo o país, de acordo com um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estados Socioeconômicos (DIEESE/PA) divulgado nesta quarta-feira (4). O estudo compara o valor do gás de cozinha no Pará em agosto com os meses anteriores e foi realizado com base em dados oficiais da Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Segundo o DIEESE/PA, o preço do botijão de gás de cozinha de 13kg no estado variou entre R$ 65 e R$ 108. Xinguara, seguido de Paragominas e Itaituba foram apontados como os municípios que vendem o gás de cozinha mais caro.

O gás mais caro é vendido no Mato Grosso, seguido e Roraima, Tocantins, Acre, Rondônia e Amapá. Em março de 2020 , uma resolução que permitia a práticas de preços diferenciados do gás de cozinha deixa de valer, o que pode baratear o custo do botijão no estado. Mas, enquanto isso não acontece, o bolso do paraense pesa com essa despesa necessária.

Por G1 PA — Belém

