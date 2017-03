Gás de cozinha vai aumentar quase 10% no Pará

Aumento no botijão de 13 quilos começa a valer nesta terça-feira (21)

O gás de cozinha de 13 quilos, comercializado no Pará e em todo o Brasil, vai sofrer um aumento de 9,80% nesta terça-feira (21), devido ao aumento autorizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Até a semana passada, o preço médio do botijão de gás em Belém era de R$ 54,16, com preços variando entre R$ 41 e R$ 65.

O estudo foi realizado pelo Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e divulgado nesta segunda-feira (20).

Segundo o estudo do Dieese, entre os municípios paraenses, Redenção é o que vende o botijão de gás mais caro. Por lá, o produto é encontrado por R$ 78. Paragominas ficou em segundo lugar na lista, com preço médio de R$ 76. Já Parauapebas e Xinguara tiveram botijões encontrados a R$ 75 e R$ 72, respectivamente.

Ainda segundo o Dieese, com um novo aumento, o trabalhador paraense que ganha um salário mínimo – 40% da população – vai ter um impacto de 6,35% no rendimento. Outra preocupação do Dieese é que o aumento no gás seja repassado na alimentação por restaurantes, bares e similares.

