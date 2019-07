Gás de cozinha vendido no Pará é o sétimo mais caro do país, aponta Dieese

Botijão de gás fechou o semestre em alta no Pará — Foto: Felipe Basílio/Inter TV

No mês de junho, o preço médio do produto foi de R$ 76, 67, com o menor preço a R$ 65 e o maior a R$ 100.

Uma pesquisa realizada pelo Dieese/ PA mostra que o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg vendido no Pará fechou o primeiro semestre em alta e é o sétimo mais caro de todo país. O preço médio do produto em junho foi de R$ 76, 67, com o menor preço a R$ 65 e o maior a R$ 100, comprometendo 7,68% do salário mínimo de R$ 998.

Na capital, Belém, no mês de junho, o preço médio do botijão de gás foi de R$ 69,31, com os preços variando entre R$ 65 a R$ 85. Entre os municípios paraenses, Xinguara foi o município que vendeu o botijão de gás mais caro, custando R$ 95,83; seguido de Paragominas, que em média comercializou ao custo de R$ 94; Redenção, com o preço médio de R$ 89,70; Itaituba, com o preço de R$ 88,50 e Altamira, com o preço médio de R$ 88,30.

Já entre os estados brasileiros, Mato Grosso foi onde se observou o maior preço médio do botijão de gás, comercializado a R$ 97,16; seguido do estado de Roraima, com o preço médio de R$ 84,22; estado do Tocantins, com R$ 81,46; Acre, com o preço médio de R$ 79,68; Rondônia, ao preço de R$ 79,18; Amapá, com o preço médio de R$ 78,20 e Pará, onde o gás custou R$ 76,67.

Por:G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...