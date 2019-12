Gás tem leve recuo no Pará, mas produto ainda é um dos mais caros do Brasil

Preço médio do botijão de 13 kg comercializado no Pará foi de R$ 75,46 (Foto:Igor Mota/Redação Integrada)

Botijão 13 kg vendido no Estado teve recuo de 0,21% em novembro

Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese-PA), com base em dados da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), mostra que o preço do botijão do gás de cozinha de 13 kg comercializado no Pará teve recuo de 0,21% em novembro, se comparado a outubro.

O preço médio do botijão de 13 kg comercializado no Pará foi de R$ 75,46 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$ 100,00). Já em outubro, o produto custava em média R$ 75,62 (com os preços variando entre R$ 66,00 a R$ 100,00).

Segundo o Dieese, o Pará está entre os sete Estados com o preço mais alto.

Veja o preço médio nos Estados brasileiros onde o produto estava mais caro em novembro:

Mato Grosso: R$ 95,68 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$ 115,00)

Roraima: R$ 82,83 (com os preços variando entre R$ 81,00 a R$ 85,00)

Acre: R$ 81,02 (com os preços variando entre R$ 76,00 a R$ 87,50)

Tocantins: R$ 80,66 (com os preços variando entre R$ 70,00 a R$ 90,00)

Rondônia: R$ 79,34 (com os preços variando entre R$ 68,00 a R$ 90,00)

Amapá: R$ 78,71 (com os preços variando entre R$ 73,00 a R$ 84,00)

Pará: R$ 75,46 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$ 100,00)

Ceará: R$ 74,49 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$ 80,00)

Distrito Federal: R$ 73,58 (com os preços variando entre R$ 60,00 a R$ 95,00)

Amazonas: R$ 73,27 (com os preços variando entre R$ 65,00 a R$ 90,00)

Por:Redação Integrada

