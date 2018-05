Gasolina de Novo Progresso é a mais cara do Brasil

Gasolina vendida por menos de R$ 5, hoje, é uma raridade nos postos de combustíveis de Novo Progresso. (Foto Ilustrativa)

A gasolina do Pará, já é considerada a mais cara do Brasil, mas a gasolina de Novo Progresso é mais cara do estado e do Brasil.

Encontrar gasolina em Novo Progresso a baixo de 5 reais, é uma raridade, embora a reportagem do Jornal Folha do Progresso encontrou dois locais onde as empresas vendem a gasolina comum a R$ 4.95 e outra R$ 4,98 no varejo, o restante dos postos de venda de combustível na cidade de Novo Progresso oferecem o produto acima dos R$ 5 reais.

A média do preço do combustível no Estado, passou de R$ 4,29 em Abril para R$ 4,90, em maio, em Novo Progresso a media é de R$ 5,10 reais o litro, superando a média paraense e do acre tornando o combustível mais caro do estado e do Brasil.

Conforme foi divulgado nesta semana na imprensa da Capital, o menor preço encontrado para o litro da gasolina no Estado em abril foi de R$ 3,820, enquanto o maior foi de R$ 4,900, com certeza não foi consultado os preços no município de Novo Progresso. Estes valores deixam o Pará em quinto lugar entre os Estados com o produto mais caro da região Norte, superado em R$ 0,506 pelo Acre, que tem a gasolina mais cara do Brasil. No ranking nacional, o Pará está acima de estados como São Paulo, Distrito Federal e Pernambuco. Novo Progresso supera todos os preços nacionais.

Confira uma lista dos principais postos de combustível dos bairros centrais de Novo Progresso, organizados dos mais barato aos mais caro. Apenas um deles cobra menos de R$ 5 pelo litro de gasolina.

“O PREÇO DO OLÉO DIESEL VARIA DE UM POSTO PARA OUTRO – MENOR PREÇO ENCONTRADO FOI DE R$ 3,97 O LITRO”.

