Gasolina fecha maio com alta de 3,30%

Alta nos preços praticados pelas refinarias, a variação positiva do dólar e a manutenção da elevada carga tributária são os principais fatores que impactaram aumento-(Foto:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

O preço médio do litro da gasolina no Pará registrou alta de 3,30% no mês passado, em relação a abril. De acordo com os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará (Dieese-PA), o combustível foi comercializado, no Pará, em média, a R$ 4,45, no mês de maio. De acordo com especialistas, a alta nos preços praticados pelas refinarias, a variação positiva do dólar e a manutenção da elevada carga tributária são os principais fatores que impactaram este aumento.

Os dados estratificados pelo Dieese-PA são da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), e consideram os preços praticados desde o início deste ano. Em fevereiro, por exemplo, o valor do litro da gasolina no estado foi comercializado, em média, a R$ 4,339 – com os preços variando entre R$ 3,879 e R$ 5,260. Já no mês de março, o mesmo produto foi comercializado, em média, a R$ 4,433. Em abril, o combustível foi vendido, em média, a R$ 4,541.

Ainda segundo o balanço do Dieese-PA, em média, o mais elevado preço do combustível foi encontrado no Acre, custando, em média, R$ 5,075; seguido do Rio de Janeiro (R$ 5,007), de Minas Gerais (R$ 4,839), do Piauí (R$ 4,816), do Rio Grande do Sul (R$ 4,800), do Rio Grande do Norte (R$ 4,798), de Rondônia (R$ 4,778), de Goiás (R$ 4,746), do Ceará (R$ 4,741), e no Pará (R$ 4,691).

Fonte:Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...