Gasolina fica 4% mais barata a partir desta sexta

Estudo do Dieese mostrou que, na última semana, litro da gasolina foi vendido a uma média de R$ 4,25 no Pará (Foto:Igor Mota/O Liberal)

A partir desta sexta-feira (31), entra em vigor o novo preço da gasolina na refinaria da Petrobras, conforma anúncio feito na tarde desta quinta (30). Haverá uma redução de 4% nos preços do combustível, que ocorre após sete aumentos consecutivos autorizados pela empresa desde abril.

Um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), com base em informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), mostrou que o litro da gasolina vendida no Pará continua entre os mais caros do país – em oitado lugar entre os Estados, no mês passado. Em junho, o combustível também ficou em quarto lugar entre os mais caros da região Norte.

De acordo com o estudo, o litro da gasolina foi vendido no Estado a uma média de R$ 4,25 na semana passada, com o menor preço a R$ 3,76 e o maior a R$ 5,33. Já em Belém, o órgão mostrou que o produto custava, em média, R$ 4,19 na última semana, sendo que podia ser encontrado de R$ 3,90 a R$ 4,39, dependendo do local.

“Vamos torcer agora para que esta redução no preço da gasolina, diferentemente do que já ocorreu em meses anteriores, quando reduções foram anunciadas pela Petrobras, de fato chegue ao consumidor final”, disse o supervisor técnico do Dieese, economista Roberto Sena.

