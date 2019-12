Gasolina sobe pela 5ª semana seguida nos postos; diesel recua

(Foto>Reprodução)- – Os preços médios da gasolina nos postos brasileiros avançaram levemente nesta semana pela quinta vez consecutiva, após a Petrobras elevar o produto nas refinarias duas vezes em novembro, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira.

Nas bombas, o preço médio da gasolina subiu 0,3% ante a semana anterior, para 4,428 reais por litro.

A Petrobras elevou o valor médio da gasolina nas refinarias em cerca de 2,8% e 4%, em 19 e 27 de novembro, respectivamente, em meio a um avanço do dólar e do combustível no mercado internacional. Os ajustes foram feitos depois de 50 dias sem mudanças no preço do combustível pela empresa.

Já o diesel caiu levemente pela terceira semana seguida, para 3,708 reais por litro, recuo de 0,05%.

A Petrobras tem reiterado que sua política de preços para a gasolina e o diesel segue o princípio da paridade de importação, formada pela cotação internacional dos produtos mais os custos que importadores, como transporte e taxas portuárias.

O repasse dos ajustes de preço nas refinarias para o consumidor final nos postos não são imediatos e dependem de diversos fatores, como impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.

O etanol, concorrente direto da gasolina nas bombas, subiu 0,8% na semana passada, para 3,005 reais por litro.

