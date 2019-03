Gasolina tem alta de 2,5%, no maior nível desde novembro

Também nesta sexta-feira, o litro do diesel foi reajustado em 1,91% pela companhia em suas refinarias, a 2,1871 reais por litro. Por:Reuters Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os reajustes quase diários da Petrobras estão em vigor desde meados de 2017. No ano passado, diante de forte volatilidade nos valores, a empresa anunciou um mecanismo de hedge para ajudar a segurar altas na gasolina e no diesel.

Do início do ano até agora, o Brent já subiu mais de 20%, sustentado por cortes de oferta liderados pela Opep e aliados, como a Rússia, além de sanções impostas pelos Estados Unidos sobre o setor petrolífero de Irã e Venezuela.

Só neste ano, a cotação da gasolina nas refinarias da petroleira já acumula alta de 14,6%, acompanhando o avanço das referências do petróleo no mercado internacional, um dos parâmetros utilizados pela estatal em sua sistemática de reajustes, que inclui ainda o câmbio.

Litro do combustível fóssil passou a ser comercializado a 1,7287 real por litro O preço médio da gasolina praticado pela Petrobras em suas refinarias subiu 2,5% nesta sexta-feira (8), para o maior patamar desde o início de novembro, conforme reajuste informado no site da estatal.

