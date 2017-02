Gastança de Jatene é criticada por deputados

No primeiro dia de sessão ordinária da Assembleia Legislativa, a base de oposição ao governador Simão Jatene (PSDB) repercutiu a manchete do DIÁRIO do último domingo. A notícia de que, desde 2011, a gestão do chefe do Executivo já gastou quase R$ 53 milhões com comida em eventos para a alta cúpula da administração estadual impressionou os parlamentares, que se dizem envergonhados com a atitude de um gestor que deixa de reajustar salário de servidor público alegando problemas no orçamento.

“Ele precisa alinhar as falas aos atos”, afirma o líder do PMDB, Iran Lima. “Não é ele que diz que tem que ser austero e economizar recursos? Como explicar esse tanto de gastos agora?”, analisou. Para ele, gastar mais de R$ 53 milhões para comprar camarão, bacalhau e salmão e servir em recepções chiques, enquanto o atendimento médico dos servidores e até o auxílio fardamento da Polícia Militar está prejudicado por falta de dinheiro, é absurdo.

DESPESAS

Lélio Costa, do PCdoB, fala em mais uma contradição. “Gastar com publicidade e esses tipos de gastos é inverter as prioridades, como este Governo costuma fazer. Aumentar despesas em algo que não vai beneficiar em nada a população”, diz. O deputado afirma que é preciso que o Estado responda o chamado das urnas e resolva os problemas mais urgentes. “Não cabe dentro de uma administração que coleciona índices alarmantes”, lamentou.

José Scaff, também do PMDB, fala em uma atuação onde o desmando é característica. “Na hora de fazer reforma administrativa e cortar gastos, criou secretaria para a própria filha! O país todo cortando secretaria, Jatene aumentando”, comparou. “Gastar milhões com comida de alto nível enquanto a população passa dificuldades é triste, para dizer o mínimo”, reforçou.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...