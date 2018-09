Gastronomia- Mila Cozzi em Belém

Mila já passou por diversas cidades com este workshop. Dias 28 e 29 deste mês será a vez de Belém recebê-la. Além disso, Mila vai palestrar no primeiro COINNUT – Congresso internacional de nutrição, em Recife.

A empreendedora e chef em alimentação saudável, Mila Cozzi, aterriza em Belém no fim deste mês. Na sexta (28), das 9 às 17h, Mila vai promover o curso de Empreendedorismo, onde explica o passo a passo para abrir um negócio para dezenas de alunos. Já no sábado (29), também das 9h às 17h, a chef encerra o evento com o curso Intensivo Low Carb, que ensina receitas fáceis e gostosas. As vagas são limitadas. Falando nisso, a chef está com tudo. Dia 03 de outubro, Mila vai palestrar no primeiro COINNUT – Congresso internacional de nutrição, em Recife.

Local do workshop: Todeschini Belém – Av Gentil Bitencourt, 643 – Nazaré, Belém – PA

Chef de culinária saudável dá aulas de empreendedorismo em todo o Brasil

Mila Cozzi transforma a vida de várias pessoas através da Gastronomia

Pensou em alimentação saudável, pensou Mila Cozzi. Ela nasceu em Santos (SP), tem 42 anos, é formada em Direito, já atuou como bancária, mas foi pela Gastronomia que se apaixonou. Por conta de uma doença que teve na adolescência, foi obrigada a mudar seus hábitos alimentares e deu início, aos 18 anos, a prática da alimentação saudável. Nesta época, Mila morava em Manaus (AM) e foi aí que ela começou a cozinhar e divulgar sem qualquer pretensão os seus pratos.

Hoje, Mila é chef culinária saudável. Na web, é seguida por mais de 370 mil pessoas. Ela desenvolve cursos e palestras por todo o Brasil ensinando na prática suas receitas e como abrir um negócio. Com o espírito empreendedor, Mila, em três anos, tornou-se umas das maiores referências no assunto.

Mila tem prazer em compartilhar sua trajetória de dificuldade e superação. E é desta forma que ela inspira as pessoas e modifica vidas. Hoje, está rodeada de mulheres que participaram dos seus cursos e mudaram completamente as suas vidas. “Tem até médica-cirurgiã que decidiu abandonar a Medicina e investir na Gastronomia. Conheço também mulheres que estavam em depressão, mulheres sem objetivos pontuais e senhoras de idade que, inclusive, aprenderam a cozinhar e se transformaram”.

E o mais legal de tudo é que a Mila mantém contato com todas as alunas pelas redes sociais. (Deve ter mais de 200 grupos no whatsapp!). Ela continua motivando as pessoas, dando dicas e dizendo que é possível sim dar uma guinada na vida! “Tento passar que somos capazes de fazer o que quisermos. Fico muito feliz quando os alunos se engajam e conquistam novos horizontes. Gosto de contribuir para a transformação de vidas”, diz Mila.

Próximos cursos:

Belém – 28 e 29/09

Mila na rede:

Site: http://www.milacozzi.com.br/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...