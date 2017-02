Gatito pega três e Botafogo avança nos pênaltis contra o Olímpia na Libertadores

O Botafogo sofreu, mas conseguiu a classificação para a Fase de Grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira, os cariocas foram derrotados por 1 a 0 no tempo normal pelo Olímpia-PAR, mas contaram com o goleiro Gatito Fernández inspirado na decisão por pênaltis para vencer por 3 a 1 e eliminar os paraguaios no Defensores del Chaco.

No tempo normal, o Botafogo conseguiu segurar o ímpeto do Olímpia no primeiro tempo. No entanto, na etapa final, os cariocas sofreram com a pressão dos paraguaios, que marcaram com Montenegro e levaram o confronto para a decisão por pênaltis.

Só que, na decisão por pênaltis, o goleiro Gatito Fernández, que havia entrado no lugar do contundido Helton Leite, foi o grande herói. O arqueiro paraguaio calou seus compatriotas ao defender três das quatro penalidades do Olímpia. Do lado do Botafogo, Camilo, Rodrigo Pimpão e Victor Luís colocaram as bolas nas redes.

Na próxima fase, o Botafogo estará no Grupo 1, ao lado do atual campeão Atlético Nacional-COL, Barcelona de Guayaquil-EQU e Estudiantes-ARG. Os alvinegros vão estrear contra os argentinos, ainda sem data definida.

