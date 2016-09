Gato macho castrado dá à luz e dona descobre que ele é hermafrodita

Uma situação bizarra aconteceu com uma família em São Luís do Maranhão, no último domingo (4). O gato da família, sem raça definida, considerado macho e até castrado, deu à luz a dois filhotes, deixando os donos perplexos.

A professora Silvia Helena Martins, dona do gato, já vinha percebendo o felino bem mais gordo do que o normal. Mas acreditava que era por causa da troca da ração.

Porém, no fim da tarde de domingo, “Fofo” entrou em trabalho de parto e, para o espanto de todos, nasceram dois filhotinhos. O detalhe é que ele (ou ela?) nunca havia entrado em ciclo menstrual.

“Não sei como isso pode ter acontecido, pois assim que ele nasceu, foi levado para uma clínica veterinária para ser castrado, e ele teve os testículos retirados, ele nasceu macho com certeza”, afirmou Silvia.

No meio da situação, a professora entrou em contato com o estudante de medicina veterinária, Vinícius Nogueira da Cruz, que ao examinar o bichano constatou que ele é hermafrodita, ou seja, nasceu com os dois sexos.

“É raro, mas acontece. Até eu estou assustado”, disse o universitário que se tornará médico ano que vem.

A neta da professora, de apenas 5 anos, ficou bastante agitada com a novidade e expressou uma grande confusão. “Meu gato agora é gata? O nome não é mais “Fofo” e sim “Fofa”?, indagou a pequena Ana Clara Sekeff, que ganhou o felino em maio do ano passado de uma amiga da família, que também ficou surpresa.

“Tenho certeza que nasceu macho porque ele era o mais engraçadinho de todos e brinquei muito com ele, e quando dei de presente para Clarinha sabia que a mãe dela só ia querer o animal se fosse macho, por dar menos trabalho”, relatou Andrezza Cerveira.

Agora a família busca informações pra saber o que fazer com o animal. “Ele vai ter leite para amamentar os filhotes? Tem que castrar dessa vez para a retirada do útero?”, se questionam.

O detalhe é que o pai dos filhotinhos era “Yuri”, irmão do “Fofo”, que morreu na rua envenenado no mês passado. “Macho, castrado, agora parido e viúvo, nem sei o que pensar”, exclamou a dona.

Enquanto as perguntas não são respondidas, os filhotes já receberam os nomes de Sandy e Júnior.

Por Noticias ao Minuto



