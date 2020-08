Gaúcha Julia Gama é eleita Miss Brasil 2020 e irá representar o país no Miss Universo

Gaúcha Julia Gama venceu o Miss Brasil 2020 — Foto: Reprodução/@juliawgama/Instagram

Anúncio foi feita pelas plataformas digitais do concurso na noite desta quinta-feira (20).

A gaúcha Julia Gama, de 27 anos, é a nova Miss Brasil 2020 e vai representar o país no Miss Universo. Natural de Porto Alegre, Julia foi eleita na noite desta quinta-feira (20) e anunciada pelas plataformas digitais do concurso.

Julia mora, atualmente, na China, onde é atriz, e já foi eleita Miss Mundo 2014, representando o Brasil no Miss World, o mais antigo concurso internacional de beleza do mundo.

Em suas redes sociais, a gaúcha destacou: “Eu não canso de ter esperança de ser tudo que sonho”. Para ela, ter ganho o concurso foi a realização de um sonho.

“De menina à mulher. De estudante de engenharia química no Rio Grande do Sul à atriz internacional na China. Que a realização do meu sonho seja exemplo de tudo que é possível criarmos para as nossas vidas. Que nos lembre que não há vergonha em ter ambição. Que fomos feitos para isso. Somos criadores, não criaturas. Nascemos para sermos gigantes. Tenho tudo isso dentro de mim e sei que vocês também têm dentro de vocês”.

O Miss Universo será realizado no primeiro trimestre de 2021, nos Estados Unidos.

Escolha virtual

A Miss Brasil 2020 foi escolhida pela equipe organizadora do concurso, seguindo as orientações do Miss Universo em tempos de pandemia de coronavírus.

As candidatas foram avaliadas através de vídeos de desfiles, entrevistas e fotografias. Segundo a organização, Julia foi a brasileira que atendeu a todos os requisitos do maior concurso internacional de beleza.

Por G1 RS

