Gefron apreende em Mato Grosso mais de 650 kg de drogas avaliados em R$ 22,8 milhões

Os policiais militares do Grupo Especial de Segurança de Fronteira apreendeu, ontem, em Comodoro (638 quilômetros a Oeste de Cuiabá) cerca de 652 quilos de cloridrato de cocaína avaliados em mais de R$ 22,8 milhões. Na ação, também foram apreendidas uma carreta, um Fiat Uno, uma Mitsubishi L-200, Toyota Hilux, barcos e dois motores.

Consta no boletim de ocorrência, que Só Notícias teve acesso, que uma equipe policial encontrou a carreta no acostamento da BR-174, próximo de uma mata com às duas camionetes e o Uno. Ao tentar se aproximar para fazer a abordagem, uma das caminhonetes saiu do local em alta velocidade, o motorista acabou perdendo controle, saiu da estrada e os ocupantes fugiram entrando numa região de mata.

Os policiais fizeram buscas, mas não conseguiram localizá-los. Durante a inspeção foi descoberto um compartimento conhecido como “mocó”, na carreta, que serviu para esconder os 600 tabletes de cloridrato de cocaína.

Cinco suspeitos que estavam próximos da carreta também foram presos. Os entorpecentes, os acusados e todo material apreendido foram levados à delegacia da Polícia Federal de Cáceres. Eles devem responder por tráfico internacional de drogas.

Fonte:Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria – atualizada às 08h37)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...