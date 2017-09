Geisy Arruda mostra o bumbum e diz: ‘Quero gravidez independente’

Solteira, Geisy Arruda já não pensa em compromisso sério. “Já tive muitas desilusões, já fui traída, enganada, e me frustrei muito nos meus relacionamentos. Me acostumei a ficar sozinha, antes só do que mal acompanhada”, disse em bastidores de ensaio sexy para marca de lingerie. A jovem acrescentou que planeja seguir os passos de Karina Bacchi e se tornar mãe em “produção independente”. “Sinto vontade de ser mãe, penso futuramente em uma gravidez independente, por isso estou tentando agora ter uma estabilidade financeira”, explicou ao ser clicada em motel pelo fotógrafo Cauê Garcia.

You May Also Like