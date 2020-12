Gelson Dill vai anunciar secretários dia 30

(Foto:Divulgação) – O prefeito eleito de Novo Progresso, Gelson Dill(MDB), divulga nesta quarta-feira (30), os nomes dos novos secretários municipais de Novo Progresso que vão assumir o cargo a partir do dia 01 de janeiro de 2021. Conforme Dill, repassou para o Jornal Folha do Progresso a lista oficial sai dia 30.

Dill não falou no critério para escolha, em campanha prometeu governar com transparência. Nos bastidores alguns nomes já são dados como certo, candidatos a vereadores derrotados na eleição devem assumir cargos no novo governo. O Vice-Prefeito Marconi da Unika (Patriota) também vai compor com nomes de sua base aliada.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

